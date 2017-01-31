L'associazione obiettivo comune festeggia i 5 anni

95047.it Il comunicato dell’associazione giovanile paternese:Tanti Auguri a noi che non abbiamo mai smesso di credere in questo paese! All'inizio del mese di febbraio ricade la ricorrenza della nascit...

Tanti Auguri a noi che non abbiamo mai smesso di credere in questo paese! All'inizio del mese di febbraio ricade la ricorrenza della nascita dell'associazione Obiettivo Comune. Quest'anno abbiamo scelto di non parlare dei nostri progetti attuali, nonostante siano molto importanti(vedi progetto con la Uildm Sez. Di Catania, la solidarietà che non può mancare e tanto sano sport) ma di lanciare un messaggio rivolto a tutti i giovani della nostra Paternò: "Siamo etichettati come la generazione che ha paura, che soffre gli errori del passato e che vive la pressione di un futuro incerto. Siamo invitati spesso a smettere di sognare e credere che tutto si può sistemare. Noi a questi inviti cordiali abbiamo risposto cinque anni fa con un secco NO! Perché mentre gli altri ci davano finiti entro qualche mese, noi abbiamo continuato a macinare progetti importanti per la nostra difficile realtà sociale. Oggi quella tenacia ci regala tante soddisfazioni nel vedere negli altri i frutti del nostro duro lavoro. È vero la strada per la nostra generazione è tracciata tutta in salita ma come i migliori Ciclisti scalatori noi non ci siamo arresi e non ci arrenderemo finché a trionfare non siano i valori e una nuova classe dirigente che come noi non ha paura e crede nei sogni e in un futuro migliore. Quindi alla nostra generazione diciamo di non avere paura del passato e dei suoi grandi vecchi attori perché adesso tocca a noi essere protagonisti di una rinascita che per troppo tempo a causa nostra è stata rimandata, la nostra comunità ne ha davvero tanto bisogno!

Al passato Grazie, al Futuro Si" Obiettivo Comune