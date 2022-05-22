LATIN DANCE ACADEMY PATERNÒ: EMANUELE E MARIKA SONO I VICE CAMPIONI ITALIANI 2022

Il 18 Maggio 2022 si sono svolti presso la Fiera di Carrara, in Toscana, i campionati italiani di categoria, e anche quest’anno, l’ASD Latin Dance Academy di Paternò, diretta dai maestri Alessia e Sam...

Il 18 Maggio 2022 si sono svolti presso la Fiera di Carrara, in Toscana, i campionati italiani di categoria, e anche quest’anno, l’ASD Latin Dance Academy di Paternò, diretta dai maestri Alessia e Samuel De Franco, era presente all’evento FIDS più atteso della danza sportiva.

Dopo un’intera stagione contraddistinta da vittorie e medaglie d’oro, a rappresentare Latin Dance Academy, la coppia Emanuele Castelli e Marika Vergolini, che ha disputato il campionato posizionandosi sul secondo gradino del podio: Emanuele e Marika sono i “Vice Campioni Italiani” 2022 per le danze latino americane cat. 19/34 B1.

Grazie per la fiducia e per aver tenuto alto il nome della Latin Dance Academy.

Che sia solo l'inizio di una lunga carriera di successi. Congratulazioni da tutti Noi!