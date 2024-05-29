L’AUTOSTRADA “CATANIA-SIRACUSA” CHIUSA AL TRAFFICO DOMANI 30 MAGGIO 2024
Domani, giovedì 30 maggio, l’autostrada “Catania-Siracusa” sarà chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra i km 11,000 e 25,142, nella fascia oraria pomeridiana e serale, dalle ore 16:00 alle 24:00.
I lavori si rendono necessari per il ripristino degli impianti tecnologici dell’autostrada.
Nelle ore di chiusura, il traffico sarà deviato, in entrambe le direzioni, sui percorsi alternativi segnalati sul posto.
Inoltre, domani si concluderanno gli interventi che riguardano la stessa chilometrica con chiusura in direzione Siracusa, nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 16:00.