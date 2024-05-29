L’AUTOSTRADA “CATANIA-SIRACUSA” CHIUSA AL TRAFFICO DOMANI 30 MAGGIO 2024

Domani, giovedì 30 maggio, l’autostrada “Catania-Siracusa” sarà chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra i km 11,000 e 25,142, nella fascia oraria pomeridiana e serale, da...

A cura di Redazione 29 maggio 2024 15:24

Condividi