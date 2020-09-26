PATERNO': LAVATRICE A FUOCO, INCENDIO IN UNA ABITAZIONE IN VIA PASCOLI

Nella tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, sono stati allertati dalla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania per un incendio in un'...

Nella tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, sono stati allertati dalla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania per un incendio in un'abitazione al piano terra in via G Pascoli a Paternò (CT).

Le fiamme provenivano dalla lavatrice posta nel vano lavanderia dell'abitazione.

Una volta spento l'incendio, l'elettrodomestico è stato portato all'esterno dell'abitazione dagli stessi Vigili del Fuoco intervenuti.

Non ci risulta che ci siano stati feriti, solo tanta paura da parte degli occupanti dell'abitazione e, come danni, alcune pareti, mobili e suppellettili anneriti dal fumo e dai prodotti della combustione sprigionati dall'incendio.