LAVORATORI EX FRANZY’S-AUCHAN MISTERBIANCO: IL SINDACO CORSARO CHIEDE TAVOLO IN PREFETTURA

“Sul ricollocamento dei lavoratori dell’ex punto Franzy’s di Misterbianco, già Auchan, abbiamo chiesto alla Prefettura di Catania la convocazione di un tavolo con i sindacati e le parti datoriali per fare il punto sulla vicenda, alla vigilia della riapertura del Centro commerciale sotto le insegne di un nuovo gruppo imprenditoriale. Abbiamo notizie circa il riassorbimento di una ventina dei lavoratori che hanno presentato la propria candidatura alla nuova gestione.

Riteniamo opportuno l’autorevole intervento della Prefettura per coordinare tutti gli attori in campo, così da individuare un percorso utile a dare un futuro ai restanti esuberi”.

Lo afferma il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, a proposito del futuro occupazionale dei lavoratori dell’ex ipermercato Franzy’s-Auchan della Zona commerciale misterbianchese, rendendo nota la richiesta di un tavolo di confronto alla Prefettura di Catania.

“Riteniamo necessario, in tale ottica – prosegue il sindaco Corsaro – approfondire le posizioni della restante quota di ex dipendenti, specie sulle competenze e i loro profili operativi. Ciò anche nell’ipotesi di unire le forze per agevolare il ricollocamento dei lavoratori coinvolgendo le altre aziende della Zona commerciale di Misterbianco, la cui domanda occupazionale è finalmente in crescita dopo anni di crisi.

Confidiamo nella collaborazione dei sindacati e ribadiamo l’impegno della Città di Misterbianco, pur nei limiti delle nostre competenze, a garantire la massima tutela possibile dell’occupazione sul territorio”.