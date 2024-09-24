95047

LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA RETE IDRICA: INTERVENTI PROLUNGATI FINO AL 26 SETTEMBRE A PATERNÒ

A cura di Redazione Redazione
24 settembre 2024 20:54
L’A.M.A. S.p.A. informa l’utenza del Comune di Paternò riguardo ai lavori di manutenzione in corso presso i serbatoi Palazzolo. Questi interventi sono essenziali per garantire un servizio idrico sempre più efficiente e sicuro.

Durante le operazioni, si prevedono disagi per i cittadini, che potrebbero manifestarsi sotto forma di mancanza d’acqua o bassa pressione. Inizialmente, i disagi sono attesi per le giornate di martedì 24 e mercoledì 25 settembre 2024, ma potrebbero protrarsi anche per giovedì 26 settembre 2024.

Si tratta di lavori mirati a migliorare la qualità dell’acqua e l’affidabilità della rete di distribuzione. L’A.M.A. S.p.A. comprende che queste operazioni possono arrecare inconvenienti e si scusa anticipatamente per ogni disagio causato.

L’azienda è impegnata a completare i lavori nel minor tempo possibile per ripristinare la normale funzionalità del servizio idrico.

Si invita la cittadinanza a prendere le necessarie precauzioni e a pianificare l’uso dell’acqua durante i giorni di intervento

