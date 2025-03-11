LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA SUPERSTRADA. CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO CAUSA DISAGI E CODE

Fortunatamente, non si tratta di alcun incidente, ma dei lavori di messa in sicurezza che stanno interessando il tratto stradale nei pressi dello svincolo di Piano Tavola. Questi interventi sono final...

Fortunatamente, non si tratta di alcun incidente, ma dei lavori di messa in sicurezza che stanno interessando il tratto stradale nei pressi dello svincolo di Piano Tavola.

Questi interventi sono finalizzati a migliorare la sicurezza stradale, ma hanno comportato alcuni disagi per gli automobilisti in transito.

A causa della chiusura temporanea della corsia di sorpasso, si sono formate lunghe code e rallentamenti lungo la superstrada, soprattutto per chi viaggia in direzione di Catania.

La situazione sta causando inevitabili disagi a chi deve percorrere quotidianamente questo tratto, con il traffico che scorre più lentamente a causa della ridotta disponibilità di corsie.

Le autorità locali hanno comunicato che i lavori sono necessari per garantire una maggiore sicurezza agli utenti della strada, ma inviano comunque un appello alla pazienza dei conducenti, sottolineando che, una volta conclusi gli interventi, il tratto stradale risulterà più sicuro e migliore nel complesso.

Si consiglia, quindi, agli automobilisti di prestare particolare attenzione alla segnaletica e di adottare una guida prudente in questo periodo, evitando di aggiungere ulteriori rischi alle difficoltà già presenti lungo il percorso.

Nel frattempo, le autorità locali stanno monitorando costantemente la situazione per ridurre al minimo i disagi e migliorare la viabilità