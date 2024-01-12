LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 310 TOMBE IPOGEE NEL NUOVO CIMITERO DI VIA BALATELLE. COMUNICAZIONE DEL COMUNE

Il Comune di Paternò ha emesso una comunicazione ufficiale riguardante la proroga dei lavori nel cimitero comunale, fornendo dettagli importanti sui cambiamenti nei tempi di consegna e sul nuovo piano...

Il Comune di Paternò ha emesso una comunicazione ufficiale riguardante la proroga dei lavori nel cimitero comunale, fornendo dettagli importanti sui cambiamenti nei tempi di consegna e sul nuovo piano di lavoro concordato con l'impresa esecutrice.

Con determina n.273 del 21 dicembre 2023, su richiesta motivata dell'Impresa esecutrice, è stata concessa una proroga di 45 giorni sul termine di consegna originariamente previsto. Pertanto, la nuova data di scadenza per la consegna dell'opera è fissata al 16 febbraio 2024.

La decisione è stata presa considerando l'urgenza di completare l'opera il prima possibile. In un verbale di servizio datato 19 dicembre 2023, redatto alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), della direzione dei lavori e dell'impresa esecutrice, sono state concordate le modalità di consegna dell'opera. In base a tali accordi, l'impresa si è impegnata a concludere tutti i lavori entro la nuova data di scadenza, 16 febbraio 2024, seguendo un programma dettagliato:

Terrazza A: Completa entro il 15 gennaio 2024, comprendente un totale di 62 tombe. Terrazza B: Termine entro il 31 gennaio 2024, con un totale di 98 tombe. Terrazze C e D: Conclusione entro il 16 febbraio 2024, includendo un totale di 150 tombe.

Questo nuovo piano di lavoro, concordato tra la stazione appaltante e l'impresa esecutrice, riflette l'impegno condiviso per rispettare i nuovi termini di consegna e garantire che l'opera sia completata secondo le specifiche richieste.

La proroga concessa e il piano di lavoro revisionato testimoniano la collaborazione tra le parti coinvolte e l'attenzione alla qualità nella realizzazione di questa importante infrastruttura per la comunità.