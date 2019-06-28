LAVORI IN PIAZZA ALDO MORO, SEGNALAZIONE DI UN NOSTRO LETTORE

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:Buonasera redazione di 95047 mi trovo a piazza Aldo Moro meglio conosciuta come piazzetta coniglio e vedo il degrado totale ma volevo sapere è normale che la ditta che sta ese...

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Buonasera redazione di 95047 mi trovo a piazza Aldo Moro meglio conosciuta come piazzetta coniglio e vedo il degrado totale ma volevo sapere è normale che la ditta che sta eseguendo i lavori per la rete idrica ha fatto un cantiere a cielo aperto lasciando rete elettro saldata ossidata pericolosissima incustodita pezzi di legno e di tavole con chiodi messi in aria pietre di grossa misura e tanto altro come tubi e azolo il tutto dove giocano i nostri bambini o le famiglie che vanno a passare un po di tempo in queste serate calde e afose.

Mi chiedo è normale tutto ciò, chi vigila questi lavori spero che l amministrazione ne prende atto di questo reclamo e si va ripulire tutto e quello che è del cantiere viene recintato e protetto in modo sicuro per l'incolumità dei nostri piccoli e grandi.

SEGNALAZIONE FIRMATA