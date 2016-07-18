Lavori di manutenzione al Terzo Circolo

La comunicazione inviataci dall'amministrazione comunale

95047.it Riceviamo e pubblichiamo:

"Oggi alla presenza del vice Sindaco, nonché assessore ai Lavori Pubblici, Carmelo Palumbo, del legale rappresentante della Ditta Euroinfrastrutture srl di Santa Venerina, del Direttore dei lavori Salvatore Ferlito e del Responsabile del Settore lavori Pubblici Eugenio Ciancio, sono stati consegnati i lavori di manutenzione per la messa in sicurezza del plesso scolastico della succursale del 3° Circolo Didattico in via Pitrè. L’importo complessivo dei lavori è di € 152.717,42 oltre IVA di legge, il progetto è finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. I lavori verranno ultimati entro 120 gg. dalla consegna dei lavori. Il vice Sindaco dichiara “ Continua l’impegno di questa Amministrazione per rendere sempre più sicure le nostre scuole. I lavori prevedono l’eliminazione dell’umidità ascendente e discendente, il ripristino cemento armato, impermeabilizzazione terrazze e copertura, nuova pavimentazione esterna , tinteggiatura e intonaci esterni”.