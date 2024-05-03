95047

LAVORI SS121. USCITA OBBLIGATORIA VALCORRENTE E PATERNO'. DISAGI E TRAFFICO CONGESTIONATO

A cura di Redazione Redazione
03 maggio 2024 21:24
Nella serata di oggi, 03 Maggio 2024, traffico particolarmente congestionato nelle vicinanze dello svincolo di Valcorrente, in direzione di Adrano e nello svincolo Paternò in direzione Catania.

Questo ha avuto impatti significativi anche sulle strade circostanti, soprattutto sulla SP 229 che corre lungo l'ingresso del centro commerciale locale.

Nonostante non siano stati segnalati incidenti, la causa principale di questo intenso flusso di veicoli è attribuibile alla chiusura della superstrada in direzione Paternò, con l'obbligo di uscita nello svincolo di Valcorrente e dell'uscita obbligatoria Paternò in direzione Catania.

Questa misura è stata adottata a seguito dei lavori in corso sulla ss121

