LAVORI SULLA BELPASSO-RAGALNA: SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE A 20 KM/H

Il provvedimento resterà in vigore dalle 8 alle 17 per consentire i lavori di E-Distribuzione. Possibili rallentamenti lungo la Provinciale 160.

Fino a mercoledì 15 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 17, sarà in vigore il senso unico alternato lungo la Strada provinciale 160 “Belpasso-Ragalna”, in un tratto ricadente nel territorio comunale di Belpasso.

La circolazione sarà regolata da un apposito impianto semaforico, con possibili rallentamenti soprattutto nei momenti di maggiore traffico. Gli automobilisti diretti verso Belpasso o Ragalna sono pertanto invitati a procedere con prudenza e a tenere conto di eventuali tempi di percorrenza più lunghi.

Il provvedimento è stato disposto dalla Città metropolitana di Catania per permettere alla società E-Distribuzione S.p.A. di eseguire le operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione di opere strutturali.

Durante lo svolgimento dei lavori sarà inoltre in vigore il limite massimo di velocità di 20 chilometri orari, insieme al divieto di sorpasso per tutti i veicoli. La segnaletica temporanea indicherà il tratto interessato e le disposizioni da rispettare.

Al termine delle attività previste per ciascuna giornata, il cantiere sarà sospeso e verrà ripristinata la normale circolazione stradale.

Si raccomanda agli utenti della strada di rispettare i segnali, mantenere la distanza di sicurezza e prestare particolare attenzione alla presenza degli operai e dei mezzi impegnati nei lavori.