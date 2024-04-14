LAVORI SULLA SS 121 CATANIA: NUOVA ORDINANZA ANAS PER REGOLAMENTARE IL TRAFFICO VALIDA FINO AL 31 MAGGIO
A cura di Redazione
14 aprile 2024 08:57
La viabilità sulla SS 121 Catania sarà soggetta a modifiche a causa di lavori in corso, come stabilito dalla recente ordinanza dell'ANAS.
Queste disposizioni impatteranno tutti gli utenti della strada e saranno in vigore dal 3 aprile 2024 al 31 maggio 2024, dalle ore 07:00 alle ore 18:00.
Ecco le principali disposizioni:
- SS 121 Catania, km 7+900, CT-PA prossimità svincolo:
- Restringimento della carreggiata destra.
- Divieto di sorpasso per autoveicoli.
- Limite di velocità fissato a 50 km/h.
- SS 121 Catania, km 9+000, Piano Tavola Est (prossimità svincolo):
- Divieto di sorpasso per autoveicoli.
- Restringimento della carreggiata destra.
- Limite di velocità fissato a 50 km/h.
- SS 121 Catania, km 10+000, Piano Tavola Ovest (prossimità svincolo):
- Divieto di sorpasso per autoveicoli.
- Limite di velocità fissato a 50 km/h.
- Restringimento della carreggiata destra sulla corsia di destra.
- SS 121 Catania, km 10+800, Z.I. Piano Tavola Est (prossimità svincolo):
- Limite di velocità fissato a 50 km/h.
- Restringimento della carreggiata destra.
- Divieto di sorpasso per autoveicoli sulla corsia di decelerazione e sulla corsia di marcia.
- SS 121 Catania, km 11+300, Z.I. Piano Tavola Ovest:
- Restringimento della carreggiata destra.
- Divieto di sorpasso per autoveicoli.
- Limite di velocità fissato a 50 km/h sulla corsia di marcia.
- SS 121 Catania, km 12+300, prossimità svincolo Valcorrente:
- Divieto di sorpasso per autoveicoli.
- Limite di velocità fissato a 50 km/h.
- Restringimento della carreggiata destra sulla corsia di destra.
- SS 121 Catania, km 15+400, Palazzolo carreggiata nord:
- Divieto di sorpasso per autoveicoli.
- Limite di velocità fissato a 50 km/h.
- Restringimento della carreggiata destra sulla corsia di marcia.
- SS 121 Catania, km 16+100, Palazzolo carreggiata sud:
- Divieto di sorpasso per autoveicoli.
- Restringimento della carreggiata destra.
- Limite di velocità fissato a 50 km/h sulla corsia di marcia.
Si raccomanda agli utenti della strada di attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell'ordinanza per garantire la sicurezza e agevolare lo svolgimento dei lavori.