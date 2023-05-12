LAVORI SULLA SS121 A MISTERBIANCO, LUNGHE CODE

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma si stanno registrando forti disagi per chi sta percorrendo questo pomeriggio, 12 maggio 2023 la superstrada ss121.Si tratta di lavori nel tratto st...

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma si stanno registrando forti disagi per chi sta percorrendo questo pomeriggio, 12 maggio 2023 la superstrada ss121.

Si tratta di lavori nel tratto stradale ed il restringimento della carreggiata lungo la strada statale nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco e motta Sant'Anastasia sta creando notevoli disagi agli automobilisti, infatti la chiusura di una delle due corsie di marcia sta provocando forti rallentamenti in entrambi sensi di marcia.