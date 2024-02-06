LAVORI SULLA SS121, CODE IN DIREZIONE CATANIA

Fortunatamente nessun incidente stradale, i viaggiatori lungo la superstrada SS121 oggi, 06 Febbraio 2024, stanno vivendo disagi a causa di lavori in corso per la sistemazione del guardrail e la messa...

Fortunatamente nessun incidente stradale, i viaggiatori lungo la superstrada SS121 oggi, 06 Febbraio 2024, stanno vivendo disagi a causa di lavori in corso per la sistemazione del guardrail e la messa in sicurezza del tratto stradale.

Il restringimento della carreggiata nel tratto compreso tra lo svincolo Valcorrente e lo svincolo Belpasso zona industriale sta generando forti rallentamenti e disagi per gli automobilisti.

Il motivo alla base di questa situazione è la chiusura temporanea di una delle due corsie di marcia lungo la strada statale.

Gli automobilisti si trovano costretti a percorrere la tratta interessata a velocità ridotta, con tempi di percorrenza notevolmente allungati.