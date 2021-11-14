95047

LAVORI SULLA SS121, LUNGHE CODE DIREZIONE CATANIA

Redazione
14 novembre 2021 17:25
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma si stanno registrando forti disagi per chi sta percorrendo questo pomeriggio, 14 Novembre 2021 la superstrada ss121.

Si tratta di lavori,  ed il  restringimento della carreggiata lungo la strada statale  nel tratto compreso tra lo svincolo Palazzolo e lo svincolo Centro Commerciale in direzione Catania sta creando notevoli disagi agli automobilisti, infatti la chiusura di una delle due corsie di marcia sta provocando  forti rallentamenti.

Traffico al momento che scriviamo (ore 17.10 ) congestionato con lunghissima fila in direzione Catania che inizia dallo svincolo Paternò,

