LAVORI SULLA SS121, LUNGHE CODE DIREZIONE CATANIA

Fortunatamente pure oggi non si tratta di nessun incidente, ma si stanno registrando forti disagi per chi sta percorrendo questa mattina , 30 maggio 2023 la superstrada ss121 in direzione Catania.

Si tratta di lavori nel tratto stradale ed il restringimento della carreggiata lungo la strada statale nel tratto compreso tra lo svincolo Piano Tavolo e Motta Sant'Anastasia sta creando notevoli disagi agli automobilisti, infatti la chiusura di una delle due corsie di marcia sta provocando forti rallentamenti in entrambi sensi di marcia.

Al momento che scriviamo (07.45) si registrano circa 4 km di fila in direzione Misterbianco con coda che inizia nei pressi dello svincolo Valcorrente