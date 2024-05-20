LAVORI SULLA SS121, LUNGHE CODE IN DIREZIONE PATERNÒ

Fortunatamente nessun incidente stradale, i viaggiatori lungo la superstrada SS121 nella serata di oggi, 20 Maggio 2024, stanno vivendo notevoli disagi a causa di lavori in corso per la sistemazione d...

Fortunatamente nessun incidente stradale, i viaggiatori lungo la superstrada SS121 nella serata di oggi, 20 Maggio 2024, stanno vivendo notevoli disagi a causa di lavori in corso per la sistemazione del guardrail e la messa in sicurezza del tratto stradale.

Il restringimento della carreggiata nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco Sieli e Misterbianco Motta Sant’Anastasia sta generando forti rallentamenti e disagi per gli automobilisti.

Il motivo alla base di questa situazione è la chiusura temporanea di una delle due corsie di marcia lungo la strada statale. Questa decisione, adottata per garantire la sicurezza degli utenti della strada, sta causando ingorghi in entrambi i sensi di marcia.

Gli automobilisti si trovano costretti a percorrere la tratta interessata a velocità ridotta, con tempi di percorrenza notevolmente allungati..