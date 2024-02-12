LAVORI SULLA SS121, LUNGHR CODE DIREZIONE PATERNÒ
Nel pomeriggio di oggi, 12 febbraio 2024, la superstrada SS121 è teatro di forti disagi per gli automobilisti a causa dei lavori in corso per l'installazione dell'impianto di illuminazione e la messa...
Nel pomeriggio di oggi, 12 febbraio 2024, la superstrada SS121 è teatro di forti disagi per gli automobilisti a causa dei lavori in corso per l'installazione dell'impianto di illuminazione e la messa in sicurezza del tratto stradale.
Il restringimento della carreggiata lungo la strada statale, compreso tra lo svincolo di Motta Sant’Anastasia e lo svincolo di Piano Tavola in direzione Paternò, con la chiusura di una delle due corsie di marcia, sta causando notevoli rallentamenti.
La coda inizia nei pressi dello svincolo Misterbianco Centro.
Fortunatamente, non si segnalano incidenti, ma si raccomanda cautela e pazienza agli automobilisti che devono percorrere questo tratto di strada nelle prossime ore.