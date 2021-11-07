LAVORI SULLA SS121 NEI PRESSI SVINCOLO PALAZZOLO - TRAFFICO CONGESTIONATO IN DIREZIONE CATANIA

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma si stanno registrando forti disagi per chi sta percorrendo questo pomeriggio, 07 Novembre 2021 la superstrada ss121.Si tratta di lavori, ed il r...

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma si stanno registrando forti disagi per chi sta percorrendo questo pomeriggio, 07 Novembre 2021 la superstrada ss121.

Si tratta di lavori, ed il restringimento della carreggiata lungo la strada statale nel tratto compreso tra lo svincolo Palazzolo e lo svincolo Centro Commerciale in direzione Catania sta creando notevoli disagi agli automobilisti, infatti la chiusura di una delle due corsie di marcia sta provocando forti rallentamenti.

Traffico al momento che scriviamo (ore 18.10 ) congestionato con lunghissima fila in direzione Catania che inizia dallo svincolo Paternò,