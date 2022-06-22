LAVORI SULLA SS121 NEI PRESSI SVINCOLO VALCORRENTE, CODE

FLASHFortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma si stanno registrando disagi per chi sta percorrendo questa mattina, 22 Giugno 2022 la superstrada ss121.Si tratta di lavori per la sistemazio...

FLASH

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma si stanno registrando disagi per chi sta percorrendo questa mattina, 22 Giugno 2022 la superstrada ss121.

Si tratta di lavori per la sistemazione del guardrail e del manto stradale, ed il restringimento della carreggiata lungo la strada statale nel tratto compreso tra lo svincolo Valcorrente e lo svincolo Zona Industriale in direzione Catania sta creando disagi agli automobilisti.

Si registrano traffico intenso con code di circa 1km nel tratto interessato dai lavori.