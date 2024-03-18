LAVORI SVINCOLO SS121: CHIUSURA DALLE ORE 20, TUTTE LE SERE FINO A VENERDÌ
Riprenderanno stasera alle ore 20 e proseguiranno tutti i giorni fino a venerdì i lavori relativi alla posa delle barriere lungo la SS 121, dal km 7+300 al km 17+400.Considerate le caratteristiche del...
Riprenderanno stasera alle ore 20 e proseguiranno tutti i giorni fino a venerdì i lavori relativi alla posa delle barriere lungo la SS 121, dal km 7+300 al km 17+400.
Considerate le caratteristiche della strada e i flussi di traffico presenti, si rende necessaria la chiusura al transito delle carreggiate in entrambi i sensi di marcia, dal km 12+000 al km 17+400 dal lunedì al venerdì, con deviazione del traffico su percorsi alternativi.
Pertanto, l'ANAS con apposita ordinanza ORDINA la chiusura al traffico sulla SS 121 Catanese dal km 17+400 al km 12+000. La chiusura della SS 121 avverrà in corrispondenza dello svincolo di Paternò, coinvolgendo sia la corsia di marcia che quella di sorpasso.
Questo provvedimento sarà in vigore a partire dal 13/03/2024 fino al 31/03/2024 nella fascia oraria dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo, dal lunedì al venerdì.
Tale disposizione interesserà tutti gli utenti della strada che dovranno attenersi alle indicazioni fornite percorrendo le vie alternative predisposte.
PERCORSO ALTERNATIVO