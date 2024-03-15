LAVORI SVINCOLO SS121. USCITA OBBLIGATORIA VALCORRENTE IN DIREZIONE PATERNÒ. DISAGI E TRAFFICO CONGESTIONATO

Nella serata di oggi, 15 Marzo 2024, traffico particolarmente congestionato nelle vicinanze dello svincolo di Valcorrente, in direzione di Paternò.Questo ha avuto impatti significativi anche sulle str...

Nella serata di oggi, 15 Marzo 2024, traffico particolarmente congestionato nelle vicinanze dello svincolo di Valcorrente, in direzione di Paternò.

Questo ha avuto impatti significativi anche sulle strade circostanti, soprattutto sulla SP 229 che corre lungo l'ingresso del centro commerciale locale.

Nonostante non siano stati segnalati incidenti, la causa principale di questo intenso flusso di veicoli è attribuibile alla chiusura della superstrada in direzione Paternò, con l'obbligo di uscita nello svincolo di Valcorrente.

Questa misura è stata adottata a seguito dei lavori in corso nello svincolo di Paternò.

Gli automobilisti sono stati invitati a considerare percorsi alternativi e a pianificare i loro viaggi in anticipo al fine di evitare ritardi e disagi.