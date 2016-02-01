La nota di “Muoviti Paternò” a proposito del lotto di terreno tra Corso del Popolo e viale dei Platani destinato - pare - ad un rifornimento di benzina

Di seguito, il comunicato stampa di Muoviti Paternò:

“L’amministrazione Comunale è già in clima Sanremese. Punta sul vecchio testo di Gianluca Grignani, “Ti raserò l’aiuola, quando ritorni da scuola”.

Le recenti notizie sulla variante urbanistica ad personam ci lasciano senza parole. Le aiuole verranno rasate per far posto ai distributori di carburanti. Prima si presenta un progetto privato su area privata, poi l’Amministrazione (con l’aiuto dei suoi dirigenti) trasforma le norme per rendere il progetto privato, approvabile.

A noi sembra una buona idea. Abbiamo tanti progetti da presentare sul terreno di altri, anche su terreno pubblico e speriamo di avere le stesse attenzioni anche noi.

Siamo al paradosso. Dobbiamo capire se vale solo per le “aiuole” oppure possiamo andare oltre. Sappiamo che possiamo presentare per esempio anche progetti di nuovi centri commerciali su aree pubbliche oppure alberghi. Anche noi vogliamo il diritto di radere qualche aiuola.

Ovviamente scherziamo, la questione è seria e necessita di un chiarimento da parte del Sindaco, dell'amministrazione e degli uffici. Speriamo che i Consiglieri Comunali siano determinati a ristabilire le regole del vivere civile. Serve questo più degli striscioni (Falcone e Borsellino) per combattere l’illegalità.

Noi vogliamo una città più pulita, davvero”.