Pubblicato sul sito aspct.it l’elenco dei soggetti privati autorizzati dall’Asp di Catania al trasporto dei malati a mezzo ambulanza. Sarà possibile per i cittadini consultare un unico elenco, per l’i...

Pubblicato sul sito aspct.it l’elenco dei soggetti privati autorizzati dall’Asp di Catania al trasporto dei malati a mezzo ambulanza. Sarà possibile per i cittadini consultare un unico elenco, per l’intera Provincia, per conoscere gli operatori autorizzati al trasporto dei malati in ambulanza.

Con la pubblicazione dell’elenco vengono, inoltre, uniformate le procedure di trasparenza, seguite nei presidi dell’Asp di Catania, per il settore specifico.

«È una scelta di trasparenza e di legalità afferma il Dottor Giuseppe Giammanco, direttore generale dell’Asp di Catania, con la quale oltre a dare ancora maggiori informazioni ai cittadini, vogliamo contrastare in maniera decisa l’abusivismo presente in questo settore. L’elenco sarà reso disponibile in ogni Presidio ospedaliero e saranno maggiori i controlli in sinergia con le forze dell’ordine e le autorità competenti»

In Provincia sono 50 i soggetti privati autorizzati, con attestato di verifica annuale regolare, attivi in 23 Comuni della Provincia, per un totale di 107 ambulanze.

, sarà aggiornato ogni sei mesi.

ELENCO AMBULANZE AUTORIZZATE TRASPORTO MALATI

LE AMBULANZE PRIVATE AUTORIZZATE AL TRASPORTO DEI PAZIENTI IN PROVINCIA DI CATANIA

LE AMBULANZE PRIVATE AUTORIZZATE AL TRASPORTO DEI PAZIENTI IN PROVINCIA DI CATANIA

LE AMBULANZE PRIVATE AUTORIZZATE AL TRASPORTO DEI PAZIENTI IN PROVINCIA DI CATANIA

LE AMBULANZE PRIVATE AUTORIZZATE AL TRASPORTO DEI PAZIENTI IN PROVINCIA DI CATANIA

LE AMBULANZE PRIVATE AUTORIZZATE AL TRASPORTO DEI PAZIENTI IN PROVINCIA DI CATANIA