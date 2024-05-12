LE AURORE BOREALI POTREBBERO TORNARE, LA NOAA PREVEDE UN’ALTRA TEMPESTA GEOMAGNETICA ESTREMA NELLE PROSSIME ORE
La tempesta geomagnetica più forte degli ultimi 20 anni ha colpito la Terra venerdì.
La tempesta solare, che ha seguito una serie di grandi brillamenti solari ed espulsioni di massa coronale negli ultimi giorni, è scesa a un'intensità inferiore sabato, ma l'attività temporalesca potrebbe raggiungere nuovamente livelli elevati nella serata di oggi.
Questa tempesta storica ha dato a gran parte del mondo la rara opportunità di vedere l'aurora boreale.
Il Centro di previsione meteorologica spaziale della NOAA ha dichiarato che una tempesta geomagnetica da grave a estrema è possibile nelle prossime ore.
Sebbene queste tempeste solari possano causare inconvenienti temporanei, ci offrono anche l’opportunità di riflettere sul nostro posto nell’universo e sulle forze maestose che modellano il nostro mondo.
Severe to extreme geomagnetic storming is possible again later today... pic.twitter.com/A2eqz5c38B
— NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) May 12, 2024