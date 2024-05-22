LE CINQUE RAGAZZE D'ORO DEL TAEKWONDO MARLETTA VINCONO IL CAMPIONATO INTERREGIONALE SICILIA 2024

Presso il Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina, Domenica 19 Maggio il Team Taekwondo Marletta ha conquistato 5 medaglie d'oro aggiudicandosi svariati titoli al campionato inte...

Presso il Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina, Domenica 19 Maggio il Team Taekwondo Marletta ha conquistato 5 medaglie d'oro aggiudicandosi svariati titoli al campionato interregionale Sicilia. Presenti 34 società oltre,265 atleti provenienti da 3 regioni il Taekwondo Marletta ha fatto sfoggio di talento e determinazione.

Guidate dal maestro Tony Marletta e dalla coach Giorgia Catena, le stelle del Taekwondo Marletta hanno illuminato la competizione, lasciando il segno in numerose categorie.

ORO - Eleana Marletta 33kg

ORO - Ludovica Grazioso 42kg

ORO - Delia Sinatra 41kg

ORO - Aurora La Mela 44kg

ORO - Alice Palumbo 46kg

Ma non è finita qui: Ruggero Palumbo ha conquistato l'argento nella meno 45 kg, mentre Anxhelo Kamberaj e Atanasio Rosario hanno aggiunto ulteriore gloria alla squadra, portando a casa due medaglie di bronzo.

La società Taekwondo Marletta di Paternò, punto di riferimento per gli appassionati della disciplina, si allena con dedizione presso i propri locali di eSpace Multisport.