Le dimissioni dell'assessore Minutolo: "Sono stati 2 anni molto difficili ed intensi"

Dalle frizioni all'interno del gruppo Comis alla lettera di commiato

95047.it La notizia era nell'aria da tempo. Ed oggi è stata formalizzata con l'atto ufficiale delle dimissioni formalizzate questa mattina: l'assessore Alfredo Minutolo lascia la giunta comunale. Nelle scorse settimane le frizioni interne al gruppo che fa riferimento al consigliere Comis avevano fatto comprendere che la decisione era ormai imminente. Al posto di Minutolo subentrerà il geometra Salvatore Messina.

Di seguito il comunicato stampa inviato alla stampa dell'ormai ex assessore Minutolo:

“E’ con profondo rammarico, ma consapevole della mia scelta, che ho deciso di rassegnare le mie dimissioni da assessore del comune di Paternò. Sono stati 2 anni molto difficili ed intensi, in cui credo di aver dato tutto me stesso per la nostra comunità, nonostante la persistente assenza di fondi pubblici, che frena e di non poco, l’azione amministrativa. Mi sono messo al servizio della città con umiltà, sacrifico e passione mosso semplicemente per l'amore che provo per Paternò. In tutti i campi di mia competenza ho cercato di esprimere tutto il mio potenziale, tra cui il difficile e delicato settore del Personale, dove credo di aver messo d’accordo tutti e non aver scontentato nessuno, così come nello sport, con i brillanti successi ottenuti dalle nostre squadre e dai nostri atleti, in cui sono convinto di aver dato un grosso contributo, nonostante l’impiantistica sportiva non sia certamente eccellente; mentre negli eventi ho portato avanti la necessità di organizzare manifestazioni con la partnership dei privati, realizzando kermesse di non poco interesse. E’ anche vero che molti degli obiettivi da me prefissati, non sono stati raggiunti, ma le difficoltà sono state tante a fronte del mio impegno quotidiano. Ovviamente mi assumo tutte le responsabilità per ciò che non è stato fatto e raggiunto nell'arco di questi due anni.

Lascio l’incarico prima di tutto perché gli impegni legati alla mia professione di avvocato non mi permettono di intraprendere con maggiore serenità il difficile lavoro di assessore da qui alla fine della legislatura, ma soprattutto perché intendo scommettermi in prima persona alle prossime elezioni amministrative di Paternò. Non nego, che recentemente ci siano state differenti vedute politiche all’interno del gruppo che mi ha sostenuto, ma si è semplicemente trattato di un normale confronto di dialettica politica, che esula dalla mia decisione odierna.

Finisce una fase della mia attività politica e ne inizia un’altra, che mi vedrà impegnato direttamente e con altri obiettivi. Ringrazio il Sindaco Mauro Mangano per avermi dato la possibilità di far parte della sua squadra di governo e spero tanto che il suo progetto politico continui ancora in futuro. Ringrazio i miei colleghi assessori per il sostegno ottenuto in giunta e riconosco loro il forte impegno quotidiano nell'amministrazione della città, così come ho parole di stima per tutti i componenti della V Commissione Consiliare, con cui ho intrattenuto ottimi rapporti di collaborazione e compartecipazione. E non ultimo, un saluto affettuoso ed un ringraziamento particolare va a mia moglie ed alla mia famiglia per avermi sostenuto e supportato in ogni momento, perché la politica e l'amministrazione della cosa pubblica, inevitabilmente ti porta lontano e distante dalla famiglia e dai figli, così come ringrazio pubblicamente i consiglieri Salvatore Comis ed Enrico Statelli per avermi dato la possibilità di fare da punto di riferimento nell’amministrazione civica di Paternò. La mia avventura in giunta finisce qui, ma non il mio impegno quotidiano per questa città”.