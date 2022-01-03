LE FFP2 AVRANNO UN PREZZO CALMIERATO: 0,75€ L'UNA

Mascherine Fp2 a 0,75 centesimi di euro l’una.

Dopo l’anticipazione degli scorsi giorni è arrivata l’ufficialità sull’accordo per un prezzo calmierato per i dispositivi di protezione anti-Covid, resi obbligatori sui mezzi di trasporto, nei cinema, nei teatro e allo stadio.

A rendere nota l’intesa è la struttura commissariale presieduta dal generale Francesco Paolo Figliuolo: “La struttura commissariale, d'intesa con il ministero della Salute e sentito l'Ordine dei Farmacisti, ha raggiunto l'accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite circa la vendita delle mascherine Ffp2 a prezzo calmierato presso le farmacie aderenti.

Il prezzo concordato è pari a 0,75 Euro per unità. L’accordo sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria”.