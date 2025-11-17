Le gemelle Kessler trovate morte insieme in Germania: avrebbero scelto il suicidio assistito

Le gemelle Alice e Ellen Kessler sono morte insieme nella loro casa in Germania: avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito, secondo il quotidiano Bild.Le sorelle Kessler avevano 89 anni. Sono stat...

Le gemelle Alice e Ellen Kessler sono morte insieme nella loro casa in Germania: avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito, secondo il quotidiano Bild.

Le sorelle Kessler avevano 89 anni. Sono state trovate nella casa dove vivevano, a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera, l'una accanto all'altra, in due appartamenti confinanti, separati solo da una parete scorrevole.

La polizia sarebbe stata informata oggi, dopo che le due donne erano già decedute. Quando sono arrivati, gli agenti hanno potuto solo constatare il decesso ed escludere la responsabilità di terzi. Il suicidio assistito, ricorda Bild, è una pratica che a determinate condizioni è ammessa secondo la legge tedesca. Le gemelle Ellen e Alice Kessler erano chiamate "le gambe della nazione" in Germania.

Erano nate nel 1936 a Nerchau, in Sassonia, vicino Lipsia. Proprio qui avevano iniziato sin da bambine a prendere parte al balletto dell'Opera. Nel 1952, a sedici anni, lasciano la Repubblica democratica tedesca e si stabiliscono nella Germania Ovest, a Duesseldorf, dove inizia la loro carriera che le porterà ad esibirsi in tutto il mondo con artisti come Frank Sinatra e Fred Astaire.

Secondo il quotidiano Bild avevano scritto nel testamento che, dopo la cremazione, le loro ceneri fossero messe nella stessa urna. Gli italiani le scoprirono per le gambe mozzafiato, lunghe, lunghissime, quasi quanto il viaggio che dalle luci del Lido di Parigi le aveva portate fino agli studi televisivi di Giardino d'inverno, tra Don Lurio e il Quartetto Cetra, e poi di Studio Uno con Mina.

Era il 1961 e da allora un po' tutti, almeno una volta, abbiamo canticchiato quel loro Da-da-un-pa, magari imitando l'accento teutonico e qualche mossetta anca-spalla. Nate a Nerchau, in Sassonia, il 20 agosto 1936, fuggite con la famiglia nella Germania Ovest, arrivate a 19 anni tra le fila delle mitiche Blubell Girls e a 40 sulla copertina di Playboy, hanno fatto innamorare uomini da un oceano all'altro.

Ballerine, cantanti, attrici al cinema per Dino Risi ne Il giovedì e, con Alberto Sordi, ne I complessi e in teatro per Garinei e Giovannini, per noi però le gemelle Kessler sono rimaste i Carosello dei collant, il ritornello de La notte è piccola e gli sketch di Milleluci e Canzonissima, tutti ancora cliccatissimi su YouTube.

E loro, di tanti anni nella tv italiana, cosa ricordavano di più? ''Ci piaceva lavorare con Mina, Raimondo Vianello e Johnny Dorelli, forse il più vicino a noi per il suo stile americano - raccontavano in un'intervista all'ANSA -.

Don Lurio aveva idee stupende, ma erano troppo 'piccole' per due ragazze alte come noi''. Alice ed Ellen Kessler rimarranno così insieme, come nell'immaginario degli italiani, e all'unisono, come avevano vissuto, sono morte oggi.