Le migliori innovazioni tecnologiche per le app mobile

L'ecosistema digitale del mondo multimediale è sempre più incentrato sulle app, questo perché sono funzionali non solo ai sistemi tecnologici fissi, ma soprattutto mobili e quindi sono in grado di fornire un'esperienza migliore a portata di mano, anzi a portata di clic. I settori in continua evoluzione sono davvero tanti, il mercato delle app per mobile ha ottenuto circa 120 miliardi di introiti nel 2020, raddoppiando il fatturato rispetto all'anno 2016. Questo settore comprende diverse tipologie di mercato, dai marketplace ai social, dall'eCommerce ai servizi per gli utenti, anche le piattaforme di gioco come ad esempio Voglia Di Vincere casinò online, utilizzano app di ultima generazione tecnologica per fornire un'esperienza ottimale e renderla più divertente, ottimizzando premi e bonus. Ecco quali sono le migliori innovazioni per le app mobile.

IoT: Internet of Things

Tradotto semplicemente come “Internet delle Cose”, questo settore ha ottenuto una crescita del 24% rispetto allo scorso anno, secondo i dati e le statistiche diffuse dal Politecnico di Milano. Il suo valore per il mercato italiano è stato stimato intorno ai 6,2 miliardi di euro. IoT si sta affermando sempre di più non solo nel settore domestico degli ambienti tradizionali, ma soprattutto nei settori dell'agricoltura, della logistica e in ambito sanitario.

Realtà Virtuale e Realtà Aumentata

Conosciute anche con la sigla di VR e AR, la realtà virtuale e la realtà aumentata hanno contribuito notevolmente allo sviluppo delle app, alla loro innovazione ed evoluzione negli ultimi anni. Per questo sembra che il mercato mondiale della tecnologia VR e AR sia un porto sicuro per i prossimi anni, infatti, le previsioni indicano un aumento del fatturato fino a 209 miliardi di dollari per il 2022, quasi 10 volte gli introiti del 2018. Ecco perché è di fondamentale importanza integrare queste due tecnologie con le app per mobile, che non solo stanno diventando centrali per il settore, ma costituiscono anche una nuova opportunità per i sviluppatori nel campo dell'innovazione tecnologica. Il successo di entrambi i comparti è dovuto al loro inserimento in svariati settori: immobiliare, vendita, sanitario, viaggi e istruzione.

La nuova tecnologia 5G

Velocità e potenza sono le caratteristiche incontrastate del successo di una App, se il 4G già si presentava come un flash, il 5G risulterà almeno 100 volte più veloce. Questa innovazione tecnologica è strettamente connessa con le prime due elencate, infatti, Realtà Aumentata e Realtà Virtuale, ma anche IoT, necessitano di questa banda ultra veloce per respirare ed essere sviluppate al massimo dell'innovazione tecnologica. In questo modo, sarà possibile vedere oltre quello che si può osservare oggi e gli sviluppatori potranno realmente andare oltre ogni immaginazione.

Intelligenza Artificiale per le App

AI, significa Intelligenza Artificiale, integrata con i dispositivi mobile per consentire di risparmiare tempo sia agli sviluppatori, sia agli utenti attraverso le App. L'IDC (International Data Corporation) ipotizza che questo settore industriale aumenterà nei prossimi mesi il suo fatturato oltre i 47 miliardi di dollari, questo perché ormai, sono sempre più utilizzati gli assistenti virtuali personali (VPAs), le app di cyber sicurezza, IoT e le altre app intelligenti.