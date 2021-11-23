LE NUOVE, DETTAGLIATE IMMAGINI DI INGENUITY CHE VOLA SU MARTE

Il rover Perseverance della NASA ha catturato l’elicottero Ingenuity che vola sulla superficie di Marte.l filmato è stato pubblicato sul canale YouTube JPL Raw della NASA e mostra Ingenuity che compie...

Il rover Perseverance della NASA ha catturato l’elicottero Ingenuity che vola sulla superficie di Marte.

l filmato è stato pubblicato sul canale YouTube JPL Raw della NASA e mostra Ingenuity che compie il suo tredicesimo volo il 4 settembre.

Questo volo per Ingenuity è sicuramente uno dei più difficili poiché l’elicottero da ricognizione era programmato per scattare immagini di una regione di terra da più angoli, che verrebbero poi ritrasmessi al team di ricerca che decide in quale posizione è di maggior valore spostare Perseverance.

Ingenuity ha scattato queste immagini da un’altezza di 26 piedi.

Per quanto riguarda il video di volo, la Mastcam-Z a due telecamere di Perseverance ha catturato il filmato, che faceva parte della ricerca sulla misurazione della quantità di nuvole di polvere create da Ingenuity in fase di decollo e atterraggio.

Justin Maki, il vice ricercatore principale per lo strumento Mastcam-Z presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha dichiarato:

“Il valore di Mastcam-Z traspare davvero da questi video clip. Anche a 300 metri di distanza, otteniamo un magnifico primo piano del decollo e dell’atterraggio attraverso l’occhio destro di Mastcam-Z. E mentre l’elicottero è poco più di un granello nel vasto vista presa attraverso la ‘occhio sinistro, ‘dà agli spettatori una buona sensazione per la dimensione dell’ambiente che ingenuity sta esplorando”.