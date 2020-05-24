LE PENSIONI DI GIUGNO IN PAGAMENTO DAL 26 MAGGIO: ECCO IL CALENDARIO

Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di giugno verranno accreditate a partire da martedì 26 maggio per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evol...

Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di giugno verranno accreditate a partire da martedì 26 maggio per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti nell’Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica che nelle 95 sedi in provincia di Catania aperte su 6 giorni, di cui 17 disponibili fino alle ore 19.05, seguirà il presente calendario:

i cognomi dalla A alla B martedì 26 maggio;

dalla C alla D mercoledì 27 maggio;

dalla E alla K giovedì 28 maggio;

dalla L alla O venerdì 29 maggio;

dalla P alla R sabato mattina 30 maggio;

dalla S alla Z lunedì 1° giugno.

Poste Italiane ricorda inoltre che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

Le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane. Pertanto ciascuno è invitato ad indossare la mascherina protettiva, ad entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti, a tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Per ulteriori informazioni e per verificare gli orari di apertura dei 120 uffici postali disponibili in provincia di Catania, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.