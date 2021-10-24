LE PENSIONI DI NOVEMBRE IN PA­GA­MEN­TO DA DOMANI 25 OTTOBRE

Anche a novembre ci sarà l’anticipo del pagamento delle pensioni e questo per via dello stato di emergenza dichiarato a causa del Covid.

I pensionati che ritirano la pensione alle Poste italiane vi sarà un consueto calendario da seguire per effettuare lo scaglionamento su più giorni per ordine alfabetico in base al cognome.

Le pensioni di novembre saranno quindi ritirabili a partire dal 25 ottobre e fino al 30 ottobre.

In base ai calendari dei mesi scorsi si può stilare quale sarà la divisione per cognomi, in attesa della comunicazione ufficiale di Poste Italiane e dell’Inps.

cognomi A-B: lunedì 25 ottobre;

cognomi C-D: martedì 26 ottobre;

cognomi E-K: mercoledì 27 ottobre;

cognomi L-O: giovedì 28 ottobre;

cognomi P-R: venerdì 29 ottobre;

cognomi S-Z: sabato 30 ottobre.

Poste Italiane ricorda inoltre che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

Le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane. Pertanto, ciascuno è invitato ad indossare la mascherina protettiva, ad entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti, a tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.