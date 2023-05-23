LE VOSTRE SEGNALAZIONI. TOMBINO RIALZATO AL CENTRO DELLA CARREGGIATA: PERICOLO IN ZONA SAN MARCO [FOTO]

Continuano ad arrivarci segnalazioni dovute ai danni causati dal maltempo..Situazione di pericolo in via San Marco a Paternò. A denunciarla è un nostro lettore, che ci dice:La strada non è una delle...

Situazione di pericolo in via San Marco a Paternò. A denunciarla è un nostro lettore, che ci dice:

La strada non è una delle più trafficata. non segnalato e non visibile nelle ore serali, il tombino scoperto rappresenta un chiaro pericolo. A spostare la pesante copertura è forse stato il maltempo dei giorni scorsi. In attesa di un veloce intervento di ripristino, un nostro lettore si augura venga intanto segnalato il pericolo con transenne e prima possibile risolto