LECCE: ENTRA IN UNA VILLA PER RUBARE MA SI ADDORMENTA: ARRESTATO

Ruba in un appartamento, ripone la refurtiva in un'auto, anch'essa rubata, e poi torna nell'appartamento per riposare un po' e si addormenta fino a quando viene svegliato dai carabinieri che lo arrest...

Ruba in un appartamento, ripone la refurtiva in un'auto, anch'essa rubata, e poi torna nell'appartamento per riposare un po' e si addormenta fino a quando viene svegliato dai carabinieri che lo arrestano per violazione di domicilio aggravata e ricettazione.

Singolare disavventura per un ladro 46enne colto in flagranza a San Cataldo, Marina di Lecce.

I carabinieri erano intervenuti in seguito all'allarme proveniente da un'abitazione vicina, probabilmente già visitata dallo stesso ladro.

Inoltre poco distante i militari hanno trovato un'auto risultata rubata all'interno della quale c'erano monili in oro, piccoli elettrodomestici, tv, due telefoni cellulari e alcuni oggetti rubati dall'abitazione in cui il ladro era stato trovato. Rinvenuti e sequestrati anche due grammi di crack.