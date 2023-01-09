LECCO. NONNA FA SCUDO AL NIPOTE E VIENE TRAVOLTA SULLE STRISCE PEDONALI DA UN CAMION. LEI MORTA, IL BIMBO ILLESO
Una pensionata che stava accompagnando il nipote a scuola, è stata investita e uccisa da un camion, questa mattina a Casatenovo, centro della Brianza in provincia di Lecco.
Illeso il bambino, di 8 anni.
La donna, di 73 anni, residente nella zona, stava cercando di attraversare sulle strisce pedonali, nella frazione di Rogoredo, quando è stata travolta da un Tir guidato da un autista spagnolo. Vani i soccorsi per la donna.
Il piccolo, atteso a scuola per la ripresa delle lezioni dopo le festività, è stato preso in consegna da alcuni volontari accorsi sul posto con le forze dell'ordine.
Sulla dinamica indagano i carabinieri.