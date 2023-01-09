LECCO. NONNA FA SCUDO AL NIPOTE E VIENE TRAVOLTA SULLE STRISCE PEDONALI DA UN CAMION. LEI MORTA, IL BIMBO ILLESO

Una pensionata che stava accompagnando il nipote a scuola, è stata investita e uccisa da un camion, questa mattina a Casatenovo, centro della Brianza in provincia di Lecco. Illeso il bambino, di 8 ann...

A cura di Redazione 09 gennaio 2023 14:26

