L'elezione della Città Metropolitana: tutto rinviato a febbraio 2017

L'Ars decide per un rinvio a dir poco clamoroso e che riguardava anche Paternò inserita (ovviamente) all'interno della Città Metropolitana di Catania

95047.it Con 41 voti a favore, 12 contrari e 7 astenuti l'Ars ha approvato la norma che rinvia al 26 febbraio 2017 le elezioni per gli organismi di Liberi consorzi di comuni e Città metropolitane, che erano già state indette per il prossimo 20 novembre. La norma, che è arrivata in aula sotto forma di emendamento al ddl sul Garante per la Famiglia, è stata stralciata e votata come autonomo disegno di legge "Norme transitorie in materia di elezioni di area vasta".

Nelle scorse ore il presidente della commissione Affari istituzionali Salvatore Cascio aveva detto che il motivo del rinvio è stato determinato da un problema tecnico legato ai comuni che, pur avendo lo stesso "peso ponderato" avrebbero avuto un numero differente di rappresentanti negli organismi degli enti di area vasta, dal momento che alcuni sono andati al voto con la vecchia legge elettorale ed altri - nella ultima tornata - con la nuova legge che ha ridotto i consiglieri.