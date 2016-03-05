“L’emendamento sostenuto da Falcone per coprire le spese dei 10 dopo-scuolisti”

La nota stampa del consigliere Francesco Rinina

95047.it Di seguito, l'intervento di Rinina:

“In merito all’emendamento inserito all’articolo 8 della Legge di Stabilità i Comuni che inquadrano nei propri ruoli il personale, vedi dopo-scuolisti di Paternò, è riconosciuto un contributo per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 commisurato al costo del personale assunto.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2018 gli oneri relativi del personale sono a carico dei bilanci dei Comuni interessati. Con il sostegno all’emendamento del capogruppo di Forza Italia Marco Falcone il nostro Ente ottiene un aiuto economico-finanziario non indifferente evitando così in virtù della sentenza la stabilizzazione dei dieci dopo-scuolisti, pari a 350 mila Euro, a carico dell'Ente.

Vorrei ricordare che sempre grazie all’onorevole Falcone i quaranta dopo-scuolisti residui pagati dalla Provincia, pari a 1 milione 250 mila euro, hanno ottenuto una proroga fino al 31 12 2018”.