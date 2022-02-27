L’ENNESIMA BUFALA CORRE IN RETE: NESSUN ARRUOLAMENTO IN ITALIA PER I NATI DAL 1990 AL 2003

L’ENNESIMA BUFALA CORRE IN RETE: ARRUOLAMENTO IN ITALIA PER I NATI DAL 1990 AL 2003

Guerra in Ucraina, "arruolamento in Italia e ripristino della leva obbligatoria per le classi d'età che vanno dal 1990 al 2003", ma è una fake news.

La drammatica escalation tra Russia e Ucraina ha messo in allerta l'Europa e il mondo e in tempo di guerra le fake news si diffondono ancora più velocemente. Da qualche ora è diventato virale un falso documento su cui è riportato il sigillo del ministero della Difesa italiana e che ha come oggetto la "verifica di idoneità Classe 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003".

In fondo a destra la firma (finta) del sottocapo di stato maggiore, generale Carmine Masiello.

Questo il documento che gira sulle chat. “Gli appartenenti alla suddetta classe devono presentarsi, nel periodo che va dal 20 al 31 marzo 2022, al distretto militare nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza”, è l’input del finto documento.

A smentire la notizia è stato il sito Bufale.net che fornisce un servizio di fact checking su segnalazione. Dopo un’opera di debunking, cioè di demistificazione, si può dire con certezza che si tratta di una notizia priva di fondamento. “La questione deve essere chiara a tutti – si legge su Bufale.net – il Generale Carmine Masiello non ha firmato un bel niente”.