LENTINI: AEREO PRECIPITA E PRENDE FUOCO MORTI I DUE OCCUPANTI

FLASHUn piccolo aereo è precipitato nel siracusano: nello schianto il velivolo ha preso fuoco. Le due persone che erano a bordo sono morte: si tratta dell’istruttore di volo dell’Aero Club di Catania...

A cura di Redazione 12 febbraio 2020 10:53

