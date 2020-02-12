LENTINI: AEREO PRECIPITA E PRENDE FUOCO MORTI I DUE OCCUPANTI
A cura di Redazione
12 febbraio 2020 10:53
Un piccolo aereo è precipitato nel siracusano: nello schianto il velivolo ha preso fuoco. Le due persone che erano a bordo sono morte: si tratta dell’istruttore di volo dell’Aero Club di Catania e di un allievo.
L’incidente è avvenuto nelle campagne tra Francofonte e Lentini.
L'ultraleggero appartiene all'Aeroclub Catania, scuola di volo che ha sede all'aeroporto Fontanarossa
Sul posto la polizia, con personale della squadra mobile della Questura di Siracusa, e vigili del fuoco.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO