LENTINI: AEREO PRECIPITA E PRENDE FUOCO MORTI I DUE OCCUPANTI

Un piccolo aereo è precipitato nel siracusano: nello schianto il velivolo ha preso fuoco. Le due persone che erano a bordo sono morte: si tratta dell'istruttore di volo dell'Aero Club di Catania

12 febbraio 2020 10:53
FLASH

Un piccolo aereo è precipitato nel siracusano: nello schianto il velivolo ha preso fuoco. Le due persone che erano a bordo sono morte: si tratta dell’istruttore di volo dell’Aero Club di Catania e di un allievo.

L’incidente è avvenuto nelle campagne tra Francofonte e Lentini.

L'ultraleggero appartiene all'Aeroclub Catania, scuola di volo che ha sede all'aeroporto Fontanarossa

Sul posto la polizia, con personale della squadra mobile della Questura di Siracusa, e vigili del fuoco.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

