LENTINI: INCIDENTE NELLA NOTTE, TRE MORTI

E' di tre morti il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto la notte scorsa intorno alle 2.30 sulla strada statale 194, denominata Ragusana, all'altezza di Lentini. La vittime sono Simone Gulino e Giorgio Licitra, rispettivamente di 27 e 34 anni, di Ragusa, che lavoravano in una pizzeria. E Mirko Mezzapesa, 43 anni di Lentini, dipendente di un'agenzia di assicurazioni.

L'impatto è avvenuto tra una Bmw320, guidata dal 43enne, che stava rientrando a Lentini, scontratasi frontalmente con un'Alfa Gt, a bordo della quale c'erano i due ragusani, che viaggiavano in direzione Catania. La dinamica deve essere ancora accertata con esattezza dai carabinieri, ma una delle due autovetture avrebbe invaso l'altra corsia. Probabilmente a causa dell'alta velocità, la Bmw ha fatto un volo di circa 4 metri, oltrepassando il guard rail e finendo sul terreno dove ha preso fuoco. Il conducente è stato sbalzato fuori ed è morto sul colpo. Anche per i due ragusani è stato fatale l'impatto.