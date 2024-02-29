LENTINI. LA GUARDIA DI FINANZA SCOPRE UN’ESTETISTA ABUSIVA: SEQUESTRATE LE ATTREZZATURE
La guardia di finanza di Lentini ha scoperto nel comune di Francofonte una estetista che esercitava abusivamente la professione, in assenza dell’iscrizione all’albo prevista dalla legge (la numero 1 del 1990).
L’attività illecita veniva svolta presso un locale ricavato all’interno di un’abitazione privata: le fiamme gialle, infatti, hanno scoperto una stanza dotata di tutte le attrezzature utili per lo svolgimento della professione di estetista (lettino, macchina scaldacera, macchina per pulizia viso, lampada illuminazione trattamento estetico, smerigliatrice per unghie, vari smalti, rossetti e matite), pronte per essere utilizzate.
L’improvvisata estetista è stata segnalata all’assessorato regionale delle Attività produttive di Palermo per l’irrogazione della prevista sanzione amministrativa
Sono state sequestrati, inoltre, le strumentazioni ed i prodotti cosmetici necessari per l’attività illecita. Sono in corso accertamenti volti a ricostruire la posizione fiscale della persona sanzionata.