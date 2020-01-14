LENTINI: SCOPPIA UN INCENDIO IN UNA CASA, ANZIANO MUORE DIVORATO DALLE FIAMME

Tragedia questa sera a Lentini.Nell'incendio è rimasto vittima delle fiamme un uomo di 91 anni.Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto dai Vigili del fuoco del locale distaccamento, prontamente inte...

Tragedia questa sera a Lentini.

Nell'incendio è rimasto vittima delle fiamme un uomo di 91 anni.

Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto dai Vigili del fuoco del locale distaccamento, prontamente intervenuti sul posto.

Il corpo della vittima,completamente carbonizzato, è stato rinvenuto dopo una lunga ricerca da parte dei vigili del fuoco in un angolo del terrazzo dove è scoppiato l’incendio, fortunatamente la moglie è riuscita a mettersi in salvo.

L’incendio si è originato probabilmente da una stufa.

Sul luogo sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento,il personale dei 118,Carabinieri e Polizia.