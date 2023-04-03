LENTINI. "VIOLENTA LA FIGLIA MINORENNE DELLA COMPAGNA", ARRESTATO

La polizia ha eseguito un'ordinanza d'arresto, emessa dal gip di Siracusa, nei confronti di un uomo di Lentini, (Siracusa), 55 anni, accusato di avere abusato sessualmente della figlia minorenne della...

La polizia ha eseguito un'ordinanza d'arresto, emessa dal gip di Siracusa, nei confronti di un uomo di Lentini, (Siracusa), 55 anni, accusato di avere abusato sessualmente della figlia minorenne della propria compagna.

Le indagini degli investigatori del commissariato sono scattate dopo che la minorenne non aveva più fatto rientro a casa.

I poliziotti sono riusciti a rintracciarla in breve e riportarla a casa, ma hanno voluto approfondire i motivi di quell'allontanamento.

Grazie alle intercettazioni, gli investigatori avrebbero accertato che "il compagno della madre, in passato, aveva più volte abusato sessualmente di lei. Gli allontanamenti della ragazzina erano dovuti al tentativo di sottrarsi alle violenze".

L'uomo è accusato di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne aggravati.

(ANSA).