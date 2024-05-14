L'EREDITÀ SU RAI 1, TRA I CONCORRENTI C'È ANCHE FEDERICA DA PATERNO'
La città di Paternò è stata protagonista ieri sera, lunedì 13 Maggio 2024, nel popolare game show di Rai Uno "L'Eredità".
A rappresentare la città etnea con fierezza e simpatia c'era Federica, un'assistente sociale che vive e lavora nel nord Italia, ma che conserva un forte legame con la sua terra d'origine.
"Assistente sociale nel nord Italia ma ogni tanto con il mal Etna, ha detto il conduttore Marco Liorni durante la presentazione: "la nostalgia c'è sempre ha aggiunto Federica.
Spigliata, sicura, la concorrente Federica ha risposto bene a gran parte delle domande ma è stata eliminata non riuscendo ad andare al livello successivo in una sfida contro la concorrente Giada.
L’Eredità è il game show di Rai Uno in cui 7 concorrenti si sfidano in diverse prove ad eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile Ghigliottina.
Qui, il campione della giornata, deve indovinare una parola attraverso le “parole indizio” per vincere.