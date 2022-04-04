L’ESENZIONE TICKET PER REDDITO SI RINNOVA ON LINE
I cittadini chiamati al rinnovo degli attestati di esenzione dal pagamento del ticket sanitario per condizione economica, o che volessero attivare l’esenzione per la prima volta, potranno richiedere e...
I cittadini chiamati al rinnovo degli attestati di esenzione dal pagamento del ticket sanitario per condizione economica, o che volessero attivare l’esenzione per la prima volta, potranno richiedere e scaricare immediatamente il certificato di esenzione cliccando sul seguente link: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/esenzioni-da-reddito-cittadini.
I cittadini possono accedere alla procedura anche attraverso il sito aspct.it, cliccando sul banner dedicato in home page.
Le esenzioni da reddito consentono al cittadino di ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento dei ticket, cioè gli importi che vengono richiesti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o regionale (SSR) a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria.
Con pochi click, i cittadini interessati, se muniti di Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi (TS – CNS), SPID o Carta d’identità elettronica (CIE), potranno:
- inserire un’autocertificazione con richiesta di esenzione per motivi di reddito;
- visualizzare le esenzioni per motivi di reddito attive a proprio carico;
- chiudere un’esenzione per motivi di reddito a proprio carico.
Le quattro tipologie di esenzioni da reddito a livello nazionale sono:
- E01 - per età inferiori a 6 anni o superiori a 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro;
- E02 - disoccupati, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
- E03 - titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico;
- E04 - titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio.
Qualora si siano modificate le condizioni reddituali o di stato civile comportanti la perdita del diritto, l’assistito ha l’obbligo di non avvalersi dell’esenzione. Un eventuale utilizzo improprio comporta l’applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente.
Per i pensionati (codice E01) l’esenzione sarà rinnovata automaticamente dal Ministero dell’Economia e Finanze.
Pertanto si raccomanda ai cittadini di non recarsi agli sportelli per il rinnovo di tali certificazioni.
Gli assistiti potranno, inoltre, rivolgersi, come ogni anno, ai CAF autorizzati per prestare le istanze di esenzione.