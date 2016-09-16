L’esperienza del Coordinamento liturgico a Roma

L’azione del Vicariato Paternò-Ragalna

95047.it Il Coordinamento Liturgico del XII Vicariato Paternò-Ragalna prosegue, con i volontari nel lavoro di accoglienza in occasione dell’Anno Giubilare a Roma. Già nello scorso mese di agosto da 6 al 13 è stato effettuato il “primo turno”a supporto con la Franco Maria Faro e Sebastiano Parisi a capo della spedizione: un arricchimento che porteranno nel cuore a livello personale e comunitario. Dal 3 al 10 settembre, poi, il secondo turno del gruppo: con il Coordinatore, Franco Tartareso, il vice Giuseppe Spitaleri, Daniele Mazzaglia, Andrea Scavo. Un esperienza arricchita dal grande evento del 4 settembre con Madre Teresa di Calcutta proclamata Santa da Papa Francesco.

“Il nostro gruppo è grato al Signore per questa meravigliosa esperienza - spiega Franco Tartareso - il nostro lavoro di volontariato è continua con l'udienza del Santo Padre, Papa Francesco, e con i giorni che restano per un servizio che viene dato da ognuno di noi con amore fraterno nel nome del Signore”.