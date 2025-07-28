L’ESTATE CAMBIA VOLTO: arrivano giornate più gradevoli, ventilate e con caldo moderato

Sul Mediterraneo centrale, dopo giorni caratterizzati dalla presenza di un flusso di correnti abbastanza calde provenienti dall’entroterra sahariano, e che hanno determinato condizioni di tempo stabil...

Sul Mediterraneo centrale, dopo giorni caratterizzati dalla presenza di un flusso di correnti abbastanza calde provenienti dall’entroterra sahariano, e che hanno determinato condizioni di tempo stabile ed associato a temperature ben al di sopra delle medie climatiche, nel corso delle ultime ore si è assistito ad un graduale cambio di circolazione con l’arrivo di correnti più fresche e debolmente instabili di origine nord Atlantica, a seguito del passaggio lungo le regioni centro settentrionali di un fronte perturbato legato ad una circolazione depressionaria centrata nel sud della penisola Scandinava.

L’arrivo di questa massa di aria più fresca, oltre a determinare una graduale flessione del campo termico, avrà il merito di ripulire il cielo dalla caligine africana. Inoltre non mancherà della locale instabilità, che si manifesterà soprattutto lungo il settore settentrionale dell’isola e lungo le aree montuose.

Ma adesso dopo questa breve analisi diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 28 Luglio

In mattinata avremo condizioni di cielo poco nuvoloso un po’ ovunque con qualche addensamento nuvoloso più intenso lungo i rilievi montuosi della Sicilia settentrionale, specie durante le ore centrali del giorno, dove non si esclude la possibilità di qualche isolata precipitazione.

I venti risulteranno moderati dai quadranti nord occidentali.

Mari generalmente mossi, localmente molto mosso potrà risultare il Canale di Sicilia.

Temperature in lieve ed ulteriore diminuzione.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 29 Luglio

Su gran parte della regione la giornata sarà caratterizzata da condizioni di cielo da poco a irregolarmente nuvoloso per nubi di passaggio, mentre lungo il settore centro settentrionale dell’isola avremo degli addensamenti nuvolosi più intensi a cui potrebbero essere associate delle precipitazioni a carattere sparso da deboli a moderate.

I venti risulteranno moderati in prevalenza dai quadranti nord occidentali, con locali rinforzi lungo il settore occidentale dell’isola.

Mari generalmente mossi, localmente mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 30 Luglio

Giornata che fin dal mattino vedrà condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso ovunque. Tendenza nel corso della giornata a degli addensamenti nuvolosi, più consistenti lungo il settore tirrenico e quello orientale dell’isola dove si potranno registrare delle locali precipitazioni di debole e moderata intensità.

In serata graduale attenuazione della nuvolosità ovunque.

Venti moderati dai quadranti occidentali e nord occidentali.

Mari generalmente mossi.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo.