L’ESTATE IN CATTEDRA, IN ARRIVO TANTO SOLE E CALDO NEI PROSSIMI GIORNI

Negli ultimi giorni, la stagione estiva su gran parte del nostro territorio, ha mostrato il suo volto più instabile con temperature inferiori alle medie stagionali e temporali frequenti.

Uno dei grandi assenti di questa stagione è indubbiamente l’anticiclone africano confinato sul nord-Africa sia da un intenso flusso zonale alle alte latitudini e da un ITCZ in posizione più a sud del normale.

Nel corso dei prossimi giorni, come riporta il sito centrometeosicilia.it, l’estate tenderà gradualmente a risalire in cattedra, grazie ad una graduale espansione, da ovest, dell’Anticiclone delle Azzorre che favorirà, al contempo, il definitivo allontanamento verso levante, della circolazione depressionaria che, per più giorni, ha condizionato pesantemente il tempo anche sul nostro territorio, arrecando condizioni di tempo diffusamente instabile associato a fenomeni prevalentemente a carattere di rovescio o temporale.

Sarà dunque estate piena con una risalita della colonnina di mercurio che nei giorni di martedì 21 e mercoledì 22 luglio, dovrebbe attestarsi, in Sicilia, intorno ai 36-37°C, specie nelle zone interne dell'Isola. Il caldo dell'anticiclone non si attenuerà per tutta la settimana: anche nei giorni seguenti la Sicilia, insieme alla Sardegna, continuerà ad essere interessata da temperature che potrebbero sfiorare i 40 gradi.

Tempo previsto per lunedì 20 luglio

Al mattino avremo, su gran parte dell’isola, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti nuvolosi più compatti lungo il settore tirrenico centro orientale, ove non sono da escludere degli isolati fenomeni di debole intensità.

Nel corso della giornata si assisterà, lungo le aree interne della Sicilia orientale, ad un’ulteriore intensificazione della nuvolosità associato a qualche isolato fenomeno di moderata intensità con tendenza, in serata, ad un generale miglioramento ovunque.

Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.

Mari da poco mossi a localmente mossi.

Temperatura stazionarie od in lieve aumento.

Tempo previsto per martedì 21 luglio

Fin dalle prime ore del mattino, il cielo, su molte aree della nostra regione, si presenterà poco nuvoloso con qualche nube in più lungo il settore tirrenico.

Nel corso delle ore centrali del giorno, avremo un parziale incremento della nuvolosità, specie lungo le aree interne della Sicilia orientale ma con basso rischio di fenomeni.

In serata ampi rasserenamenti ovunque.

Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezze lungo le aree costiere.

Mari calmi o poco mossi.

Temperature in lieve e graduale aumento.

Tempo previsto per mercoledì 22 luglio

Fin dal mattino condizioni atmosferiche in prevalenza stabili e soleggiati ovunque con la possibilità, durante le ore centrali del giorno, ad un temporaneo incremento della nuvolosità, lungo le aree interne dell’isola ma senza fenomeni associati.

Nel corso della serata avremo nuovamente ampie schiarite ovunque.

Venti, in prevalenza, deboli di direzione variabile ovunque o a regime di brezza lungo le aree costiere.

Mari calmi o poco mossi.